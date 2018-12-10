ИА «Ореанда-Новости». Детский омбудсмен Евгений Бунимович заявил, что жители дома в Москве не могут мешать сдаче квартир онкобольным. Он отметил, что в случае, если действия жильцов принесут препятствия, то правозащитники вмешаются. Но при этом позицию людей, которые против заселения онкобольных детей, назвал "людоедской позицией".

Напомним, ранее в прессу попала информация о том, что жительница одного из московских многоквартирных домов организовала сбор подписей за выселение семей с онкобольными детьми, которые приезжают на лечение в расположенный неподалеку Центр имени Димы Рогачёва. Женщина считает, что рак заразен, поэтому против того, чтобы люди, больные раком, арендовали по соседству жильё.

Уполномоченный по правам детей Бунимович отметил, что «любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства», поэтому вмешательство юристов и правозащитников в данной ситуации не требуется.

"Если детям действительно не дадут заселиться, если будут препятствия, то мы вмешаемся", — пообещал Бунимович. Он напомнил, что у жильцов дома "нет никаких прав запрещать сдачу квартир".

Однако он пристыдил авторов петиции за решение о сборе подписей, назвав это "пещерной, людоедской позицией для людей XXI века", которая у него вызывает "брезгливость и отторжение".

"Сочетание агрессии и невежества — это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых", — добавил Бунимович,

"Это должно быть стыдно", — сказал он, отметив, что в этом случае необходимы меры воздействия через общественное мнение и СМИ.

Иллюстрацией абсолютной безграмотности назвала позицию инициатора петиции директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва — профессор Галина Новичкова.

«Мне кажется, здесь причина в недостаточной информированности населения», – сказала депутат Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова.