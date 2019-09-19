19.09.2019, 20:34
Суд арестовал чиновника Минкульта Мосолова по обвинению в хищении
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве решил арестовать заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Павла Мосолова, пишет «МК».
Суд учёл просьбу следствия об аресте и отправил Мосолова в СИЗО до 12 ноября.
Ранее стало известно, что чиновника обвиняют в хищении бюджетных средств в размере не менее 20 миллионов рублей. Эти деньги, как утверждает следствие, в период с 2011 года по 2016 были выделены на ремонт Соловецкого монастыря.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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