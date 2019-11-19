19.11.2019, 22:20
Суд арестовал экс-депутата из Хабаровска по делу об убийстве
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве решил заключить под арест бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.
Его подозревают в том, что он в 2004 году убил бизнесмена.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил отправить фигуранта дела в СИЗО до 18 января следующего года.
Его подозревают в том, что он в 2004 году убил бизнесмена.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил отправить фигуранта дела в СИЗО до 18 января следующего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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