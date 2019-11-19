ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве решил заключить под арест бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.

Его подозревают в том, что он в 2004 году убил бизнесмена.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил отправить фигуранта дела в СИЗО до 18 января следующего года.