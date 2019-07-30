ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве признал виновным оппозиционного политика Дмитрия Гудкова в организации массового мероприятия без уведомления, пишет «Коммерсант».



Гудков получил 30 суток административного ареста.



Политика задержали 28 июля. При этом ранее, 27 июля, Гудкова уже задерживали во время несанкционированного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.



Ранее были арестованы незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина (10 суток), Константин Янкаускас (7 суток), Александр Соловьев (8 суток), Илья Яшин (10 суток) и Иван Жданов (15 суток).