15.07.2019, 19:06
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отправил под арест основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Дело против бизнесмена было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа.
Мазуров будет под арестом до 12 сентября. Адвокаты бизнесмена настаивали на домашнем аресте или залоге в три миллиона рублей. Сам Мазуров своей вины не признал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии