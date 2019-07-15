ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отправил под арест основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, сообщает «Интерфакс».



Ранее стало известно, что Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Дело против бизнесмена было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа.



Мазуров будет под арестом до 12 сентября. Адвокаты бизнесмена настаивали на домашнем аресте или залоге в три миллиона рублей. Сам Мазуров своей вины не признал.