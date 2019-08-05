ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве арестовал экс-сотрудника Росгвардии Павла Устинова по обвинению в нападении на бойца ОМОНа во время несогласованного митинга 3 августа, пишет «Коммерсант».



Устинов будет под арестом до 3 октября. Сам обвиняемый свою вину не признаёт, отмечая, что не мог причинить вред человеку, «в три раза превосходящему меня по физической силе». Он отметил, что ОМОН его заломил и начал бить, сопротивления он не оказывал.



Напомним, в минувшую субботу в Москве прошёл очередной несогласованный протестный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили к выборам. Всего было задержано 1001 человек, неделей ранее, 27 июля, на такой же акции задержали 1074 человека.