24.10.2019, 19:28
Суд арестовал россиянина за госизмену
ИА «Ореанда-Новости». Московский суд арестовал россиянина за государственную измену, сообщает издательство INTERFAX.RU.
Сегодня, 24 октября, стало известно, что в середине октября 2019 года Лефортовским судом города Москвы было вынесено Постановление об аресте гражданина России Алексея Валуева. Он подозревается в государственной измене. Судебное заседание являлось закрытым, подробности не известны.
В течение 2 месяцев россиянин будет находится под арестом, в тоже время будет проведено дополнительное расследование совершённых виновный действий. Если вина А.Валуева будет доказана, то ему грозит уголовное наказание по статье 275 УК РФ в размере штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы от 12 до 20 лет.
Сегодня, 24 октября, стало известно, что в середине октября 2019 года Лефортовским судом города Москвы было вынесено Постановление об аресте гражданина России Алексея Валуева. Он подозревается в государственной измене. Судебное заседание являлось закрытым, подробности не известны.
В течение 2 месяцев россиянин будет находится под арестом, в тоже время будет проведено дополнительное расследование совершённых виновный действий. Если вина А.Валуева будет доказана, то ему грозит уголовное наказание по статье 275 УК РФ в размере штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы от 12 до 20 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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