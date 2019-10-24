Сегодня, 24 октября, стало известно, что в середине октября 2019 года Лефортовским судом города Москвы было вынесеноСудебное заседание являлось закрытым, подробности не известны.В течение 2 месяцев россиянин будет находится под арестом, в тоже время будет проведено дополнительное расследование совершённых виновный действий.