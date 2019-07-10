ИА «Ореанда-Новости» Счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова арестованы по решению суда на 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей). Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Неизвестно, в каких именно банках были открыты счета. Ранее суд также арестовал около 1,6 тысячи акций Абызова.

Экс-министр был задержан в конце марта текущего года. Он обвиняется в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве. По информации следствия, он с 2011 по 2014 год похитил средства у двух компаний на сумму более четырёх миллиардов рублей, а затем вывел их за рубеж. В СИЗО Абызов пробудет до 25 июля, свою вину он отрицает.