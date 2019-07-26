ИА «Ореанда-Новости» Суд арестовал счета полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова и запретил ему покидать страну. Спортсмен на протяжении долгого времени не погашает задолженность по алиментам на содержание 10-летнего ребёнка. Сумма долга составляет более 8 миллионов рублей и продолжает расти.

Судебное разбирательство продолжается уже больше года. Адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин сообщил, что Тарасов несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его уплатить 7 миллионов рублей неустойки по алиментам. 22 июля он пообещал выплатить деньги через своего представителя в 2-дневный срок, но до сих пор не сдержал обещания.

Несколько месяцев назад Тарасов купил автомобиль, уплатив за него более 10 миллионов рублей, и на машину сразу же был наложен арест.