Одного из фигурантов, Сергея Ходжаяна, подозревают в убийстве, ещё двоих, Сурена Маркосяна и Нарека Степаняна – в хулиганстве. Все трое свою вину отрицают.Напомним, на днях 24-летний прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны Белянкин вмешался в массовую драку в Красногорске. Он хотел помочь незнакомцу, которого в драке ранили ножом. Но в итоге сам получил смертельное ранение в сердце.