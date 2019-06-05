05.06.2019, 22:02
Суд арестовал трёх фигурантов дела об убийстве спецназовца Белянкина
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области суд арестовал трёх подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина, пишет «Интерфакс».
Одного из фигурантов, Сергея Ходжаяна, подозревают в убийстве, ещё двоих, Сурена Маркосяна и Нарека Степаняна – в хулиганстве. Все трое свою вину отрицают.
Напомним, на днях 24-летний прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны Белянкин вмешался в массовую драку в Красногорске. Он хотел помочь незнакомцу, которого в драке ранили ножом. Но в итоге сам получил смертельное ранение в сердце.
Одного из фигурантов, Сергея Ходжаяна, подозревают в убийстве, ещё двоих, Сурена Маркосяна и Нарека Степаняна – в хулиганстве. Все трое свою вину отрицают.
Напомним, на днях 24-летний прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны Белянкин вмешался в массовую драку в Красногорске. Он хотел помочь незнакомцу, которого в драке ранили ножом. Но в итоге сам получил смертельное ранение в сердце.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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