ИА «Ореанда-Новости» . Павловский районный суд принял решение о заключении под стражу автомобилиста, который сбил семью в Воронцовке 8 марта. В аварии погибли два человека, в том числе и ребёнок.

По информации местных правоохранительных органов, водитель автомобиля ВАЗ, житель Павловского района, сбил пешеходов, идущих по обочине дороги. В результате ДТП погибли 8-летний ребёнок и 58-летняя женщина, остальные пострадавшие попали в больницу с серьёзными травмами.

Представитель МВД подчеркнули, что виновный в аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не справился с управлением транспортным средством.

Районный суд заключил виновника ДТВ под стражу сроком на 2 месяца. Специалисты выясняются все детали происшествия.