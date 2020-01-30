ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве арестовал пятерых бывших сотрудников отдела по наркоконтролю УВД по Западному округу столицы, которые, как считает следствие, причастны к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пишет «Интерфакс».



В четверг под стражу по ходатайству следствия до 29 марта был заключен бывший сотрудник УВД по ЗАО Акбар Сергалиев. До этого суд арестовал троих его бывших коллег Романа Феофанова, Дениса Коновалова и Максима Уметбаева, а также их начальника Игоря Ляховца.



Следствие полагает, что они в июне прошлого года подбросили Голунову наркотики, из-за этого против него было возбуждено уголовное дело.



Сейчас экс-полицейским предъявили обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.