ИА «Ореанда-Новости»Следствие попросило продлить арест Кокорину и Мамаеву. Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и побоях.

Представитель суда заявил: "Ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении П. Мамаева и А. Кокорина будет рассмотрено 5 декабря". Сейчас футболистов, устроивших дебош в одном из столичных кафе, задержали до 8 декабря, но по предварительной информации. Их арест может продлиться до 8 февраля 2019 года. Однако. Адвокат Мамаева заявил, что оснований для продления ареста нет: «Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет». Но следствие опасается, что после освобождения футболисты могут уехать из России, благодаря своим деньгам и связям: «Обвиняемые обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами и, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы России и продолжить заниматься преступной деятельностью».

К предложению продлить арест спортсменов общественность отнеслась по-разному. Кто-то из интернет-пользователей считает, судебное разбирательство затянулось, и пора бы уже освободить футболистов, дав им условный срок: «Дайте уже им условку и отпустите, надоел этот сериал на спортивных ресурсах». – Отмечают в сети. А кто-то требует, чтобы разбушевавшихся игроков наказали по всей строгости закона.

Напомним, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими приятелями устроили драку в «Кофемании» в центре Москвы.В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Футболистов задержали и возбудили против них уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», им может грозить до семи лет лишения свободы.Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО «Бутырка», где им разрешили тренироваться и заниматься спортом