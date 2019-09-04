ИА «Ореанда-Новости». В Улан-Удэ суд обязал ФСИН выплатить 700 тысяч рублей в пользу Виктора Роганова, которого в 2013 году пытали в СИЗО, пишет «Интерфакс».



Суд выяснил, что сотрудники СИЗО не менее 240 раз ударили заключённого руками, ногами и дубинками. Они требовали дать показания в пользу местных криминальных авторитетов. В результате избиения у Роганова диагностировали множественные травмы.



В прошлом году этих работников СИЗО осудили на четыре года условно за превышение полномочий.