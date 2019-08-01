ИА «Ореанда-Новости». Суд в Оренбургской области обязал водителя, который устроил смертельное ДТП, содержать сыновей жертвы, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что автомобилист будет платить им по 5615 рублей в месяц до тех пор, пока они не получат очное образование, но не более чем до 23 лет.



ДТП произошло весной прошлого года. Тогда мужчина, управляя автомобилем Skoda, нарушил правила движения и сбил женщину. Через месяц после аварии она скончалась в больнице. У неё остались двое сыновей, которым на момент ДТП было 15 и 17 лет. Суд посчитал, что в аварии был виноват водитель.