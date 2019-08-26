ИА «Ореанда-Новости». Суд в столице частично удовлетворил гражданский иск незарегистрированной Либертарианской партии России, которые она подала к московским властям из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, пишет «Интерфакс».



В партии рассказали, что решение об отказе суд признал незаконным. По решению суда, теперь столичная мэрия должна подобрать альтернативное место проведения.



Напомним, мэрия отказала в митинге 22 августа. Либертарианцы заявляли шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. Отмечается, что по закону администрация города не может отказать, не предоставив для мероприятия ещё одно место для проведения.