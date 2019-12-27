ИА «Ореанда-Новости». Адвокат сообщил, что Елену Батурину объявили в розыск.

Мировая судья объявила Елену Батурину в розыск. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Савочкин. Слова адвоката передаёт РБК.

Адвокат рассказал, что в мировом суде в Элисте возбудили дело против Елены Батуриной. Директор компании Inteco Management обвиняется в клевете. Производство начато по заявлению финансового управляющего в деле банкротства брата Батуриной Эренцена Манжеева.

Манжеев подчеркнул, что некоторые данные, которые распространяла Батурина, не являются правдой. Это стало причиной обращения Манжеева в мировой суд Калмыкии. Ранее известить Батурину о необходимости прийти в суд не удалось из-за проживания бизнес-леди за границей.