ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге отменил приговор активисту Михаилу Цакунову, которого ранее осудили по делу о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь», пишет «Лента.ру».



Отмечается, что мужчину оправдали из-за отсутствия в его действиях состава преступления. За ним также признали право реабилитироваться.



Весной Цакунова признали виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Ему назначили штраф в размере ста тысяч рублей. Цакунов свою вину изначально не признал и около года провёл в СИЗО.