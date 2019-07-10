ИА «Ореанда-Новости» Суд оштрафовал жителя Ижевска на 30 тысяч рублей за оскорбительный пост в Instagram в адрес главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента республики

В мае 20-летний молодой человек разместил на своей страничке в Instagram в Stories информацию о Бречалове, содержащую нецензурную брань, которая, как пояснили в департаменте, оскорбляет человеческое достоинство и показывает неуважение к органам государственной власти.

Известно, что молодой человек на судебное заседание не пришёл, однако вину свою признал и принёс извинения.