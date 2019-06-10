Суд в Чечне решил условно-досрочно освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева, сообщают РИА Новости.





Отмечается, что на свободу Титиев выйдет 21 июня. Таким образом, прокуратура может в течение 10 дней решение суда обжаловать.





Напомним, в марте суд признал Титиева виновным в хранении наркотиков. Глава «Мемориала» свою вину не признал.