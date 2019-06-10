10.06.2019, 18:26
Суд освободил главу чеченского "Мемориала" Титиева
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Чечне решил условно-досрочно освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева, сообщают РИА Новости.
Отмечается, что на свободу Титиев выйдет 21 июня. Таким образом, прокуратура может в течение 10 дней решение суда обжаловать.
Напомним, в марте суд признал Титиева виновным в хранении наркотиков. Глава «Мемориала» свою вину не признал.
Отмечается, что на свободу Титиев выйдет 21 июня. Таким образом, прокуратура может в течение 10 дней решение суда обжаловать.
Напомним, в марте суд признал Титиева виновным в хранении наркотиков. Глава «Мемориала» свою вину не признал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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