ИА «Ореанда-Новости». Кассационный суд отравил на пересмотр дело фигуранта «московского дела» Константина Котова, пишет «МК».



Таким образом, суд высшей инстанции отменил приговор Тверского районного суда Москвы. Дожидаться очередного заседания активист будет уже в СИЗО, а не в колонии.



Суд заключил его под стражу на два месяца - до 2 мая.



До этого активиста приговорили к четырем годам колонии по делу о неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Генпрокуратура, а также уполномоченная по правам человека посчитали приговор слишком суровым.