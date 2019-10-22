22.10.2019, 18:33
Суд отменил приговор водителю автобуса, который въехал в переход в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который зимой 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар», пишет ТАСС.
Отмечается, что суд решил поменять меру пресечения на домашний арест. Дело Тихонова отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Напомним, в конце декабря 2017 года автобус, которым управлял Тихонов, въехал в пешеходный переход. В результате аварии погибли четыре человека. Суд установил, что Тихонов перепутал педали. Его приговорили в четырём годам колонии общего режима.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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