ИА «Ореанда-Новости». Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который зимой 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар», пишет ТАСС.



Отмечается, что суд решил поменять меру пресечения на домашний арест. Дело Тихонова отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



Напомним, в конце декабря 2017 года автобус, которым управлял Тихонов, въехал в пешеходный переход. В результате аварии погибли четыре человека. Суд установил, что Тихонов перепутал педали. Его приговорили в четырём годам колонии общего режима.