ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест на два месяца.



Отмечается, что на этой мере пресечения настаивали защитники журналиста. При этом следствие просило выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу.



Голунова обвиняют в сбыте наркотиков, его задержали 6 июня. При этом сам журналист и профессиональное сообщество уверено, что дело связано с его расследованиями.