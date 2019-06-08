08.06.2019, 22:34
Суд отправил Голунова на два месяца под домашний арест
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест на два месяца.
Отмечается, что на этой мере пресечения настаивали защитники журналиста. При этом следствие просило выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Голунова обвиняют в сбыте наркотиков, его задержали 6 июня. При этом сам журналист и профессиональное сообщество уверено, что дело связано с его расследованиями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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