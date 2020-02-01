ИА «Ореанда-Новости»Суд в Московской области отправил под домашний арест пассажирку, которая угрожала взорвать самолёт, летевший из Симферополя в Москву, пишет ТАСС.

Суд решил отправить Антонину Полодиянцеву под домашний арест на два месяца.

Напомним, 30 января Полодиянцева, будучи на борту, заявила, что у неё бомба. Командир рейса принял решение совершить экстренную посадку в Домодедово.

После приземления пассажиров эвакуировали, ФСБ проверила самолёт, но тревога оказалась ложной.