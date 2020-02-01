01.02.2020, 19:30
Суд отправил под домашний арест пассажирку, которая угрожала взорвать самолёт S7
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Московской области отправил под домашний арест пассажирку, которая угрожала взорвать самолёт, летевший из Симферополя в Москву, пишет ТАСС.
Суд решил отправить Антонину Полодиянцеву под домашний арест на два месяца.
Напомним, 30 января Полодиянцева, будучи на борту, заявила, что у неё бомба. Командир рейса принял решение совершить экстренную посадку в Домодедово.
После приземления пассажиров эвакуировали, ФСБ проверила самолёт, но тревога оказалась ложной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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