ИА «Ореанда-Новости» Суд Санкт-Петербурга пересмотрит наказание блогеру Руслану Соколовскому, который был осуждён за «ловлю покемонов» Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Соответствующее ходатайство Куйбышевский районный удовлетворил во вторник, сообщают РИА Новости.

В августе 2016 года блогер выложил на YouTubканале видео, где он играет в Pokemon GO во время службы в храме, при этом Соколовский нецензурно выражается, комментируя происходящее, в конце ролика он высмеивает христианство Изначально суд приговорил блогера к 3,5 года лишения свободы условно, затем этот срок сократили до до 2 лет и 3 месяцев, а самого Соколовского внесли в список экстремистов.

В связи со смягчением статьи об экстремизме, которая теперь предусматривает наказание лишь в том случае, если подозреваемые привлекается к ответственности по данной статье более одного раза, адвокат Соколовского подал ходатайство о пересмотре дела.