08.05.2019, 18:26
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Судья Елена Абрамова заявила, что вещественное доказательство - стул - подлежит уничтожению.
Ранее Кокорин, а также Павел Мамаев и другие участники драки были приговорены к реальным срокам. Так, Кокорин получил 1,5 года колонии, а Мамаев - год и пять месяцев. При этом адвокаты подсудимых заявили, что их подзащитные уже могут подать на УДО.
Судья Елена Абрамова заявила, что вещественное доказательство - стул - подлежит уничтожению.
Ранее Кокорин, а также Павел Мамаев и другие участники драки были приговорены к реальным срокам. Так, Кокорин получил 1,5 года колонии, а Мамаев - год и пять месяцев. При этом адвокаты подсудимых заявили, что их подзащитные уже могут подать на УДО.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии