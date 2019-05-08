ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".

Судья Елена Абрамова заявила, что вещественное доказательство - стул - подлежит уничтожению.

Ранее Кокорин, а также Павел Мамаев и другие участники драки были приговорены к реальным срокам. Так, Кокорин получил 1,5 года колонии, а Мамаев - год и пять месяцев. При этом адвокаты подсудимых заявили, что их подзащитные уже могут подать на УДО.