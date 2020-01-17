ИА «Ореанда-Новости». Верховный суд Калмыкии приговорил экс-заместителя главы Элисты к двум годам в колонии за взятку.

Верховный суд Калмыкии приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заместителя главы Элисты Бадму Манджиева. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя прокуратуры республики.

Уголовное производство проводилось по статье «Получение взятки». Бывший чиновник получил два года исправительной колонии общего режима.

Как сообщило ведомство, чиновник за несколько месяцев получил 320 тысяч рублей за продление срока разрешения на строительства теплосетей в Элисте.

Ранее суд уже решал судьбу Манджиева, определив ему штраф в размере 1,7 миллиона рублей и лишение права занимать определённые должности. Однако прокурор посчитал наказание слишком мягким и подал жалобу.