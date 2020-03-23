ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии строгого режима Бекжана Сарбишева, сбившего осенью 2018 года 10 пешеходов, пишет «Интерфакс».



Следствие уверено, что 20-летний водитель специально наехал на толпу пешеходов около кафе на Новочеркасском бульваре.



В результате наезда 10 человек, которые находились возле кафе, получили травмы разной степени тяжести, один из пострадавших скончался. Подсудимый пояснил, что поводов для преступления стал конфликт между ним и незнакомыми мужчинами.