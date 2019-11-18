18.11.2019, 17:12
Суд принял сторону агропромышленного предприятия в деле о налоговой выгоде
ИА «Ореанда-Новости». Арбитражный суд Кемеровской области признал незаконным начисление налога на прибыль для агропромышленного предприятия за фиктивные договоры на покупку сырья. Информация была опубликована в издательстве «РБК».
Организация «Кузбассконсервмолоко» применяла распространённую схему налоговой оптимизации при закупке сырья. Договоры были заключены с 3 разными фирмами, но «Кузбассконсервмолоко» фактически у них не закупалось. Молочная продукция приобреталась у местный фермеров. Так как они не выставляют НДС и другую документацию, организация на бумаге проводила покупку сырья с другими фирмами и возмещала налог.
ФНС подала на взыскание 15 миллионов рублей за проведение продукции, которая была оформлена только на бумаге. Ранее все суды были согласны с налоговыми органами. Но Арбитражный суд указал, что продукция всё же была закуплена, хоть и у других поставщиков. Поэтому ФНС не имеет право взыскивать сумму налога на прибыль с «Кузбассконсервмолоко». Судом было вынесено решение об уплате в бюджет НДС в сумме 4,2 миллиона рублей.
Организация «Кузбассконсервмолоко» применяла распространённую схему налоговой оптимизации при закупке сырья. Договоры были заключены с 3 разными фирмами, но «Кузбассконсервмолоко» фактически у них не закупалось. Молочная продукция приобреталась у местный фермеров. Так как они не выставляют НДС и другую документацию, организация на бумаге проводила покупку сырья с другими фирмами и возмещала налог.
ФНС подала на взыскание 15 миллионов рублей за проведение продукции, которая была оформлена только на бумаге. Ранее все суды были согласны с налоговыми органами. Но Арбитражный суд указал, что продукция всё же была закуплена, хоть и у других поставщиков. Поэтому ФНС не имеет право взыскивать сумму налога на прибыль с «Кузбассконсервмолоко». Судом было вынесено решение об уплате в бюджет НДС в сумме 4,2 миллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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