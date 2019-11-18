Организация «Кузбассконсервмолоко» применяла. Договоры были заключены с 3 разными фирмами, но «Кузбассконсервмолоко» фактически у них не закупалось. Молочная продукция приобреталась у местный фермеров. Так как они не выставляют НДС и другую документацию, организация на бумаге проводила покупку сырья с другими фирмами и возмещала налог.ФНС подала на взыскание 15 миллионов рублей за проведение продукции, которая была оформлена только на бумаге. Ранее все суды были согласны с налоговыми органами. Но