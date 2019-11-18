18.11.2019, 17:40
Суд признал захваченного «Исламским государством» Григория Цуркану погибшим
ИА «Ореанда-Новости». Суд признал захваченного «Исламским государством» Григория Цуркану погибшим, сообщает издательство «Коммерсантъ».
В октябре 2017 года террористическая группировка опубликовала видео, на котором были видны захваченные российские военнослужащие: Заболотный Роман Васильевич и Цуркану Григорий Михайлович. Минобороны России не подтвердило информации о захвате российских военных «Исламским государством». Но двое мужчин пропали, их родственники начали поиски.
В октябре 2017 года террористическая группировка опубликовала видео, на котором были видны захваченные российские военнослужащие: Заболотный Роман Васильевич и Цуркану Григорий Михайлович. Минобороны России не подтвердило информации о захвате российских военных «Исламским государством». Но двое мужчин пропали, их родственники начали поиски.
В этом году суд признал Григория Цуркану погибшим 12 октября 2017 года в Сирии в городе Аш-Шула. Свидетельство о смерти было выдано на основании судебного распоряжения от мая месяца о признании гражданина России погибшим в провинции Дейр-эз-Зор.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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