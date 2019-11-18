В октябре 2017 года террористическая группировка опубликовала видео, на котором были видны захваченные российские военнослужащие: Заболотный Роман Васильевич и Цуркану Григорий Михайлович. Минобороны России не подтвердило информации о захвате российских военных «Исламским государством». Но двое мужчин пропали, их родственники начали поиски.



В этом году суд признал Григория Цуркану погибшим 12 октября 2017 года в Сирии в городе Аш-Шула. Свидетельство о смерти было выдано на основании судебного распоряжения от мая месяца о признании гражданина России погибшим в провинции Дейр-эз-Зор.



