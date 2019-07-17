ИА «Ореанда-Новости» Лефортовский суд города Москвы принял решение о продлении ареста на 3 месяца в отношении 6 из 24 украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Новый срок заключения в следственном изоляторе истечёт 24 октября.

Ходатайство о продлении срока ареста украинских моряков было подано сотрудниками следственного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе представителей ФСБ. На рассмотрении дела присутствовали родственники моряков и журналисты. Киевские власти были представлены уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.