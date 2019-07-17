ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве решил оставить под арестом 24 украинских моряка, которых задержали в Керченском проливе в прошлом ноябре, пишет «Интерфакс».



Таким образом, моряки останутся под арестом до 24 и 26 октября этого года. Отмечается, что судья удовлетворила соответствующее ходатайство следствия.



Напомним, в ноябре прошлого года российские пограничники задержали украинских моряков за то, что те незаконно пресекли госграницу и не реагировали на требования. Однако на Украине моряков считают военнопленными. В Кремле эту формулировку опровергают, так как Россия и Украина не находятся в состоянии войны.