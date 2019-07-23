ИА «Ореанда-Новости». В Москве суд решил продлить арест бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, пишет «Интерфакс».



Абызов останется под арестом ещё до 25 октября. Кроме того, сегодня суд также продлил сроки ареста ещё двум фигурантам этого дела: главе новосибирской региональной федерации самбо, бывшему гендиректора группы «Ру-ком» Николаю Степанову и директору по экономике и финансам компании «Рэмис» Галине Фрайденберг.



Напомним, Абызова обвиняют в хищении четырёх миллиардов рублей. По версии следствия, экс-министр вывел эти деньги в офшоры.