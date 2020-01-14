ИА «Ореанда-Новости». В Нижнем Новгороде суд ликвидировал регистрацию благотворительного фонда «Улыбка ребёнка» за то, что он перечислил 45,5 миллионов рублей пожертвований на восстановление храма, пишет «Интерфакс».



Суд посчитал, что фонд потратил деньги на неуставные цели. Оказалось, что фонд заключал договоры добровольных пожертвований на сумму 45,5 миллионов рублей. Деньги предназначались на «на ремонт храма, оборудование класса, для лекций по духовному развитию и закупку литературы».



При этом в уставе фонда сказано, что его целевой деятельностью является социальная реабилитация и адаптация детей с инвалидностью, сирот и детей из бедных семей и помощь семьям.