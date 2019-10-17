ИА «Ореанда-Новости». Мосгорсуд решил уменьшить срок заключения бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, пишет «Интерфакс».



Суд сократил срок ареста с 13 лет до 12,5 лет. Решение обусловлено тем, что обвинения убрали признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».



Суд также отказался отменять оправдание Захарченко по одному из эпизодов: летом суд оправдал бывшего полицейского в получении взятки в размере 800 тысяч долларов.