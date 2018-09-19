ИА «Ореанда-Новости». Ходатайство Евгения Макарова удовлетворили в Заволжском районном суде Ярославля. Заключённый, которого избили сотрудники колонии, просил зачесть время пребывания в СИЗО в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Судья сократил Макарову срок заключения на два месяца.



В районном суде Ярославля судья Сергей Лапшин снизил наказание Евгению Макарову на два месяца – время пребывания в СИЗО учли в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Эту информацию также подтвердила адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

Ирина Бирюков отметила, что против удовлетворения ходатайства Макарова на суде выступила сторона обвинения. Прокурор объяснил свою позицию тем, что «срок содержания заключенного в едином помещении камерного типа, штрафном изоляторе превышает срок нахождения им в СИЗО».

Это значит, что жестоко избитый сотрудниками ИК-1 заключенный Евгений Макаров может выйти на свободу 2 октября.

4 июля этого года президентом был подписан закон, согласно которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня (как у Макарова), а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Поэтому Макаров подал в суд ходатайство, чтобы семь месяцев его пребывания в следственном изоляторе в 2012 году были зачтены в срок его отбывания наказания. В 2012 году Евгений Макаров был осужден по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, в июле этого года "Новая газета" опубликовала видео с избиением заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники избиения установлены. Задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Всем им предъявлены обвинения.