ИА «Ореанда-Новости» В Чите суд отправил под домашний арест на два месяца семейную пару, по чьей вине их полуторагодовалая дочь получила тяжёлые ожоги и скончалась. Об этом сообщается на сайте суда.

В сообщении говорится, что супруги Роговы, будучи в состоянии алкогольного опьянения умышленно оставили девочку без помощи в состоянии, угрожавшем её жизни, в результате чего их дочь погибла. Кроме этого, супругов обвинили в жестоком обращении с детьми.

По данным следствия, инцидент, в результате которого скончался ребёнок пары, произошёл 11 мая около 23 часов в поселке Лесной Городок Читинского района. 38-летняя мать случайно опрокинула электрический чайник с кипящей водой на полуторагодовалую дочь. В результате чего ребёнок получил ожоги всего тела и скончался до приезда врачей.