ИА «Ореанда-Новости» . Приволжский районный суд в Казани арестовал на 2 месяца замминистра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, который проходит подозреваемым в деле о мошенничестве. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Казанский суд сегодня, 18 марта, избрал для Ильхама Насибуллина меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 мая. Ранее следователи задержали Насибуллина, подозреваемого по делу о крупном мошенничестве и взятках.

По версии следователей, с начала 2013 года некоторые должностные лица министерства республики учредили фирму, которая фактически дублировала функции поисково-спасательной службы при МЧС Татарстана. В дальнейшем злоумышленники занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им новой фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы, в результате был извлечен доход на сумму более 161 миллиона рублей.