ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину, пишет «МК».



Его признали виновным в повторном нарушении правил участия в митинге. Адвокат задержанного заявил, что это решение будет обжаловано в Мосгорсуде, и, если это будет нужно, в ЕСПЧ.



Гальперина арестовали в подмосковном городе Реутов. Сообщалось, что в отношении него был составлен протокол из-за несанкционированной акции 31 августа.



Напомним, несогласованный митинг прошёл в столице 31 августа. Акция прошла под лозунгом «Против политических репрессий». Задержанных на нём не было, участники мирно прошли по Бульварному кольцу.