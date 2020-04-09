09.04.2020, 16:21
Суд в Москве назначил первые штрафы за нарушение самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». Суды в столице начали выписывать первые штрафы гражданам за нарушение режима самоизоляции, пишет «МК».
Ранее нарушителей штрафовали за неповиновение сотрудникам полиции, как было с мужчиной, который гулял с собакой на Патриарших прудах.
Сейчас же московские суды поступило сразу несколько дел именно по нарушению гражданами самоизоляции.
Всего было вынесено решений о наложении штрафов по девяти случаям на общую сумму 15 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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