ИА «Ореанда-Новости». Суды в столице начали выписывать первые штрафы гражданам за нарушение режима самоизоляции, пишет «МК».



Ранее нарушителей штрафовали за неповиновение сотрудникам полиции, как было с мужчиной, который гулял с собакой на Патриарших прудах.



Сейчас же московские суды поступило сразу несколько дел именно по нарушению гражданами самоизоляции.



Всего было вынесено решений о наложении штрафов по девяти случаям на общую сумму 15 тысяч рублей.