ИА «Ореанда-Новости». В Чувашии мировой судья вынес устное замечание бывшему главе правительства республики Ивану Моторину о недопустимости некорректных высказываний, пишет «Коммерсант».



В декабре прошлого года Моторин на мероприятии, которое было посвящено кризисной ситуации с Чувашкредитпромбанком, назвал депутата Госсовета Сергея Семенова «упырём».



После разбирательств суд прекратил производство по делу по мотиву его малозначительности. Старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич отметил, что у потерпевшего не было цели привлечь Моторина.