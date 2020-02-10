10.02.2020, 19:15
Суд вынес бывшему премьеру Чувашии устное замечание за оскорбление депутата
ИА «Ореанда-Новости». В Чувашии мировой судья вынес устное замечание бывшему главе правительства республики Ивану Моторину о недопустимости некорректных высказываний, пишет «Коммерсант».
В декабре прошлого года Моторин на мероприятии, которое было посвящено кризисной ситуации с Чувашкредитпромбанком, назвал депутата Госсовета Сергея Семенова «упырём».
После разбирательств суд прекратил производство по делу по мотиву его малозначительности. Старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич отметил, что у потерпевшего не было цели привлечь Моторина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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