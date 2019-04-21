ИА «Ореанда-Новости». Суд Кемеровского района завершил рассмотрение дела возбуждённого в отношении четырёх местных жителей, которых обвинили в причастности к кибератаке на отделение банка. Суд приговорил виновных вернуть похищенные средства в размере, превышающем 2 миллиона рублей.

В феврале 2016 года неизвестные с помощью компьютерных средств совершили проникновение на серверы банка «Таата». Злоумышленникам удалось получить доступ к счетам. Пользуясь этой возможностью, они похитили и перевели на счета третьих лиц около 100 миллионов рублей. В поле зрения следственных органов позже попали четверо жителей Кемерово, которые получили из этой суммы на свои счета около 2,2 миллиона рублей.

Суд рассмотрел обстоятельства дела и вынес решение вернуть полученные незаконным путём средства. В зависимости от полученной суммы участники процесса должны возвратить от 200 тысяч до миллиона рублей.

Сообщается, что в 2018 году банк «Таата» на Кузбассе был лишён лицензии на осуществление финансово-кредитной деятельности. Поэтому взысканные средства теперь получит страховая корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Что касается основных участников хакерской атаки, то они задержаны и ожидают суда. Организатор атаки был осужден несколько ранее и по приговору ссуда отбывает наказание в колонии.

Ранее сообщалось, что хакерская атака была произведена на серверы связанные с ФБР и полицией США. Произошла утечка личной информации и других сведений о 4 тысячах федеральных агентах и сотрудниках полиции. Источник уточняет, что в распространённой информации содержатся данные о составе семьи правоохранителей, их адреса и телефонные номера.