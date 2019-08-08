ИА «Ореанда-Новости». Суды арестовали 100 счётов физических и юридических лиц в рамках уголовного дела об отмывании денег, которые предназначались для Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, пишет ТАСС.



В СКР отметили, что движение денег по этим счётам заблокировано. Кроме того, в офисе ФБК и у сотрудников организации проводятся обыски. Правоохранители изымают документы и вещи, которые могут иметь значение для расследования.



Ранее об обысках рассказала пресс-секретарь Фонда Кира Ярмыш. Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина. Сейчас они находятся на допросе в СК.