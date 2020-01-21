По решению суда владелец торговой площадки должен заблокировать доступ к мобильному приложению в России. Ранее прокуратура сделала вывод, что через iHerb продаётся опасная для здоровья продукция.Отмечалось, что в некоторых препаратах есть консерванты, а также растения, запрещенные в Таможенном союзе или незаконные по российскому законодательству для использования в составе детских продуктов.