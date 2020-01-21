21.01.2020, 20:46
Суд запретил интернет-магазин гомеопатии iHerb в России
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Ульяновской области запретил работу на территории России американского интернет-магазина iHerb, предлагающего гомеопатию и БАДы, пишет «МК».
По решению суда владелец торговой площадки должен заблокировать доступ к мобильному приложению в России. Ранее прокуратура сделала вывод, что через iHerb продаётся опасная для здоровья продукция.
Отмечалось, что в некоторых препаратах есть консерванты, а также растения, запрещенные в Таможенном союзе или незаконные по российскому законодательству для использования в составе детских продуктов.
По решению суда владелец торговой площадки должен заблокировать доступ к мобильному приложению в России. Ранее прокуратура сделала вывод, что через iHerb продаётся опасная для здоровья продукция.
Отмечалось, что в некоторых препаратах есть консерванты, а также растения, запрещенные в Таможенном союзе или незаконные по российскому законодательству для использования в составе детских продуктов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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