ИА «Ореанда-Новости». Судебный иск об изъятии декларации по амнистии капитала будет перерассмотрен в первой инстанции.

По решению заместителя председателя Верховного суда Владимира Давыдова, дело Валерия Израйлита будет передано в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Данное Постановление было опубликовано на сейте Верховного суда РФ.

Инцидент произошёл с совладельцем компании «Усть-Луга». Сотрудники ФСБ изъяли декларации из дела по амнистии капитала и использовали её для вынесения обвинений в отношении Валерия Израйлит. Адвокаты совладельца компании «Усть-Луга» в жалобе указали на запрет использования подобных документов в уголовном преследовании, установленный Президентом России.

Нарушений со стороны ФСБ выявлено не было, но доводы адвокатов соответствуют действующему законодательству.