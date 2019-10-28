28.10.2019, 23:51
Судебное дело об изъятии декларации об амнистии капитала будет пересмотрено в первой инстанции
ИА «Ореанда-Новости». Судебный иск об изъятии декларации по амнистии капитала будет перерассмотрен в первой инстанции.
По решению заместителя председателя Верховного суда Владимира Давыдова, дело Валерия Израйлита будет передано в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Данное Постановление было опубликовано на сейте Верховного суда РФ.
Инцидент произошёл с совладельцем компании «Усть-Луга». Сотрудники ФСБ изъяли декларации из дела по амнистии капитала и использовали её для вынесения обвинений в отношении Валерия Израйлит. Адвокаты совладельца компании «Усть-Луга» в жалобе указали на запрет использования подобных документов в уголовном преследовании, установленный Президентом России.
Нарушений со стороны ФСБ выявлено не было, но доводы адвокатов соответствуют действующему законодательству.
По решению заместителя председателя Верховного суда Владимира Давыдова, дело Валерия Израйлита будет передано в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Данное Постановление было опубликовано на сейте Верховного суда РФ.
Инцидент произошёл с совладельцем компании «Усть-Луга». Сотрудники ФСБ изъяли декларации из дела по амнистии капитала и использовали её для вынесения обвинений в отношении Валерия Израйлит. Адвокаты совладельца компании «Усть-Луга» в жалобе указали на запрет использования подобных документов в уголовном преследовании, установленный Президентом России.
Нарушений со стороны ФСБ выявлено не было, но доводы адвокатов соответствуют действующему законодательству.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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