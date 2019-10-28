По решению заместителя председателя Верховного суда Владимира Давыдова, дело Валерия Израйлита будет передано в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Данное Постановление было опубликовано на сейте Верховного суда РФ.Инцидент произошёл с совладельцем компании «Усть-Луга».Адвокаты совладельца компании «Усть-Луга» в жалобе указали на запрет использования подобных документов в уголовном преследовании, установленный Президентом России.