22.04.2019, 16:46
Судебные приставы теперь могут организовывать международный розыск
ИА «Ореанда-Новости» Судебные приставы смогут организовывать международный розыск – соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
Теперь главный судебный пристав России имеет полномочия по организации взаимодействия с компетентными органами других государств для организации международного розыска лиц.
После принятия закона у российских судебных приставов появится возможность запрашивать информации на основании международных договоров. Приставы также смогут взаимодействовать с компетентными органами иных стран напрямую. Закон призван упростить и ускорить процесс розыска должников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии