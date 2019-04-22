ИА «Ореанда-Новости» Судебные приставы смогут организовывать международный розыск – соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Теперь главный судебный пристав России имеет полномочия по организации взаимодействия с компетентными органами других государств для организации международного розыска лиц.

После принятия закона у российских судебных приставов появится возможность запрашивать информации на основании международных договоров. Приставы также смогут взаимодействовать с компетентными органами иных стран напрямую. Закон призван упростить и ускорить процесс розыска должников.