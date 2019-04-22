ИА «Ореанда-Новости»   Судебные приставы смогут организовывать международный розыск – соответствующий закон  одобрил Совет Федерации.

Теперь  главный судебный пристав России имеет полномочия  по организации взаимодействия с компетентными органами других государств для организации  международного  розыска лиц.

После принятия закона у российских судебных приставов появится возможность запрашивать информации на основании  международных договоров.  Приставы также смогут взаимодействовать с компетентными органами иных стран напрямую. Закон призван упростить и ускорить процесс розыска должников.