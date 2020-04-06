. Об этом говорят сведения от порталов Marine Traffik и Vasselfinder. Данные порталы занимаются отслеживанием судов.Кораблём "Академик Черский", о котором говорят, как о судне, способном достроить проект "Северный поток - 2", был сменён пункт назначения на порт Испании Лас-Пальмас.Порт расположен на Канарских островах. Корабль должен прибыть в данный порт восемнадцатого апреля.