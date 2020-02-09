ИА «Ореанда-Новости». Судно-трубоукладчик, которое может завершить строительство «Северного потока-2», покинуло порт Находки.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривалось как один из потенциальных вариантов завершения строительства «Северного потока-2», покинуло порт Находки. Данные портала Vesselfinder свидетельствуют о том, что оно направилось в Сингапур.

Так, судно «Газпрома» в воскресенье вечером покинуло порт Находки на Дальнем Востоке. Его прибытие в Сингапур ожидается 22 февраля.

Ранее министр энергетики Александр Новак называл этот трубоукладчик один из возможных вариантов завершения строительства трубопровода «Северный поток-2». Однако судну требуется больше времени на подготовку.