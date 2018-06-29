ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Женщина скончалась на месте, а ее муж чуть ли не «наказал» виновника самостоятельно.

25 июня на улице Фрунзе в Туапсе произошло серьезное ДТП, в ходе которого погибла 26-летняя жена иркутского КВН-щика команды «Иркутск 350» Егора Кирильчика.

Внедорожник Mitsubishi Outlander сбил молодую женщину, которая шла с коляской на пешеходном переходе. Ребенок, чью коляску жертва аварии Мария Тимофеева и везла, жив - девочка в возрасте одного года сидела на руках у папы.

Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте, до приезда кареты скорой помощи. Очевидцы говорят, что женщину «сломало пополам». В сеть выложили видео.

На ролике видно, как плачущего ребенка уносят от тела матери, лежащего под деревом в крови. Супруг погибшей Марии собирался устроить самосуд над водителем Mitsubishi, свидетели кричали ему: «Убей его!» От наказания виновника ДТП спасли лишь прибывшие правоохранители. Ожидая скорую помощь, Кирильчик кричал: «Тварь!»

Информацию о происшествии сразу же распространили региональные и федеральные средства массовой информации. Появились и другие фото и видео.

По словам жителей города, водитель, виновный в ДТП - совладелец локального рекламного агентства «Лик». Свидетели аварии говорят, что его автомобиль в городе был известен, так как водитель часто нарушал правила дорожного движения.

Некоторые источники утверждают, что он был пьян, а другие - что он, возможно, ехал домой с ночной смены и уснул за рулем.

Это уже не первая авария на этом пешеходном переходе, как утверждают жители - здесь регулярно случаются трагические происшествия, отчего улицу Фрунзе прозвали «дорогой смерти».

Семья, в которой случилась непоправимая трагедия, приехала в Туапсе на отдых. За некоторое время до катастрофы девочка, дочка Марии и Егора, закапризничала, отец вынул ее из коляски и понес на руках. Таким образом ребенку удалось избежать гибели.

На водителя внедорожника завели уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса. Выясняется, был ли он трезв в момент совершения преступления.