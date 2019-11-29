ИА «Ореанда-Новости». Сурайскин прокомментировал возможность включения в школьные программы предмета «Моя Россия».

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» отреагировал на идею ввести в школьную образовательную программу предмет «Моя Россия». Максим Сурайкин заявил, что лучшей альтернативой к проекту может стать предмет «Мои СССР и Россия». Соответствующее письмо партия политика направила в Госдуму.

С ведением этого предмета, повысится общий уровень знаний не только о родине и родном крае, но и об истории СССР. Как отметил Сурайкин, сейчас история Советского союза изучается не достаточно глубоко и не столь продолжительно. Кроме того, он подчеркнул, что СССР всё ещё является для России эталоном во многих направлениях.

Ранее Яровая предложила внедрить в учебный процесс предмет «Моя Россия», чтобы посвятить больше времени на изучение страны и своего края.